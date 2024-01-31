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Нападение на церковь в Стамбуле совершили выходцы из Таджикистана из ячейки "Хорасан" ИГ

Нападение на церковь в Стамбуле совершили выходцы из Таджикистана из ячейки "Хорасан" ИГ Стрельбу в католической церкви Стамбула 28 января устроили боевики так называемой таджикской ячейки "Вилаят Хорасан" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Задержанные по делу о нападении, за исключением трех жителей Турции, являются г
В регионе
31 января 2024 г. 09:56
Нападение на церковь в Стамбуле совершили выходцы из Таджикистана из ячейки Хорасан ИГ

Стрельбу в католической церкви Стамбула 28 января устроили боевики так называемой таджикской ячейки "Вилаят Хорасан" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Задержанные по делу о нападении, за исключением трех жителей Турции, являются гражданами Таджикистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Yeni Şafak.

Ранее сообщалось, что спустя несколько часов после инцидента в итальянской церкви Святой Марии были задержаны открывшие стрельбу один россиянин и один гражданин Таджикистана.

По данным следствия, для проведения акции насилия ИГ использовала так называемые спящие ячейки. Нападавшие получили приказ на совершение вооруженного нападения через соцсети, подконтрольные террористической группировке. Полиция изъяла цифровые носители, подтверждающие причастность ИГ к стрельбе в храме, кроме того, в лесу в районе Гёктюрк вблизи международного аэропорт Стамбула была найдена машина без номеров, на которой передвигались нападавшие. Также был найден один из использовавшихся в стрельбе пистолетов в разобранном виде, который был переделан в боевой из газового.

По информации, которой располагают в спецслужбах, причастные к нападению лица три месяца назад арендовали дом в районе Стамбула Гюверджинтепе. Там же нелегально проживают выходцы из Таджикистана, которые были взяты под стражу после акции. Часть из 28 подозреваемых, которые находятся в управлении безопасности Стамбула, планировали нападения на Новый год в стамбульских православных храмах, синагоге и на посольство Ирака. Местная полиция 29 декабря предотвратила теракты, задержав 32 человека.

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Версия на английском языке Attack on church in Istanbul carried out by immigrants from Tajikistan from ISIS Khorasan cell

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