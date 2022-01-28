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Намеченный на cегодня прямой авиарейс из Тбилиси в Москву отменили в последний момент

Намеченный на cегодня прямой авиарейс из Тбилиси в Москву отменили в последний момент Прямой чартерный рейс из Тбилиси в Москву грузинской авиакомпании Georgian Airways, осуществление которого было запланировано на пятницу, отменен за 20 минут до вылета по непонятным причинам.
В регионе
28 января 2022 г. 12:19
Намеченный на cегодня прямой авиарейс из Тбилиси в Москву отменили в последний момент

Прямой чартерный рейс из Тбилиси в Москву грузинской авиакомпании Georgian Airways, осуществление которого было запланировано на пятницу, отменен за 20 минут до вылета по непонятным причинам.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщили в авиакомпании.

Самолет из Тбилиси должен был вылететь в 10:00 и приземлиться в московском аэропорту Внуково.

В среду стало известно, что Georgian Airways планировала осуществить чартерный рейс из Тбилиси в Москву и обратно 28 января. Стоимость билета в один конец составляла 807 лари (более 263 доллара США). Все билеты на самолет типа Boeing 737 уже были проданы.

Прямое авиасообщение между Грузией и РФ прервано с 2019 года.

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