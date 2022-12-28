Накануне Дня солидарности азербайджанцев в Москве открыли выставку "Сага о гранате"

Павильон "Азербайджан" на ВДНХ накануне празднования Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира представил выставку "Сага о гранате" заслуженного художника Азербайджана и России Аскера Мамедова.

Павильон "Азербайджан" на ВДНХ накануне празднования Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира представил выставку "Сага о гранате" заслуженного художника Азербайджана и России Аскера Мамедова.

Как сообщает российское бюро Report, организатором выставки выступило руководство павильона "Азербайджан".

На ней были представлены натюрморты с национальным колоритом, портреты и подмосковные пейзажи работы А.Мамедова.

"Гости, которые посетят выставку, познакомятся с секретами граната. Я вырос в Карабахе, и с детства у меня особая любовь к гранату. С точки зрения символизма он описывает образ жизни азербайджанцев, поэтому последние годы своей жизни я посвятил гранату", - рассказал художник.

Директор павильона Саадат Кадырова отметила значимость выставки. "Сегодня открылась особенная выставка, потому что она посвящена гранату. Автор - прекрасный художник с интересной судьбой. Как мы знаем, люди, подверженные испытаниям, бывают творчески особо одаренными. Гранат - символ плодородия и богатства. Зерна граната сцеплены друг с другом в одно целое - это символ единства всех азербайджанцев", - сказала она.