Найдены тела всех членов экипажа вертолета, упавшего 4 февраля в Онежское озеро

Обнаружили тела всех трех членов экипажа вертолета Ми-8, разбившегося 4 февраля в Прионежском районе Карелии.

Обнаружили тела всех трех членов экипажа вертолета Ми-8, разбившегося 4 февраля в Прионежском районе Карелии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Назначены судебно-медицинские, а также летно-технические экспертизы, допрошены родственники погибших, которые признаны потерпевшими.

4 февраля вертолет Ми-8 МЧС РФ перестал выходить на связь в ходе тренировочного полета над акваторией Онежского озера в Карелии. На борту находились три члена экипажа. Обломки вертолета были обнаружены в 11 км от берега. Глубина озера в месте крушения составляет от 40 до 50 метров.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).