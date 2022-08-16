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Найдены считавшиеся пропавшими без вести в Украине полицейский-азербайджанец и его семья

Найдены считавшиеся пропавшими без вести в Украине полицейский-азербайджанец и его семья Появилась информация о полицейском-азербайджанце Руслане Мусаеве и его семье, считавшихся пропавшими без вести в Украине.
В регионе
16 августа 2022 г. 09:49
Найдены считавшиеся пропавшими без вести в Украине полицейский-азербайджанец и его семья

Появилась информация о полицейском-азербайджанце Руслане Мусаеве и его семье, считавшихся пропавшими без вести в Украине.

Об этом Report сообщил родственник Р. Мусаева.

По его словам, Р. Мусаев связался с родными и сообщил, что его семья в безопасности. Однако сотрудник правоохранительных органов Украины в целях безопасности не назвал своего местонахождения.

Отметим, что азербайджанец, проживающий в Мариуполе, пропал без вести вместе с семьей в марте, его родственники не могли связаться с ними на протяжении нескольких месяцев.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan-born Ukrainian policeman and his family thought missing in Ukraine found
Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna polisinin itkin düşən azərbaycanlı əməkdaşı və ailəsi tapılıb

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