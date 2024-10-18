Найдено тело одного из пропавших после схода лавины в Кыргызстане

Найдено тело одного из пропавших в Чаткальском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана во время схода лавины.

Найдено тело одного из пропавших в Чаткальском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана во время схода лавины.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает МЧС страны.

В спасательной операции задействованы сотрудники МЧС и местные жители, привлечена спецтехника. Сегодня на поиски пропавших отправился вертолет со спасателями.

Отметим, что 9 октября 14 человек ушли в горы собирать целебные травы. 16 октября связь с ними пропала, после чего их родственники обратились в МЧС. Были найдены восемь человек, они рассказали, что в горах сошла лавина, которая накрыла шесть человек и 17 лошадей.