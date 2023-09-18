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Найдено тело одного из пилотов потерпевшего крушение вертолета в Турции

Найдено тело одного из пилотов потерпевшего крушение вертолета в Турции Найдено тело одного из пилотов потерпевшего крушение вертолета, занимавшегося тушением лесного пожара в турецкой провинции Измир.
В регионе
18 сентября 2023 г. 12:37
Найдено тело одного из пилотов потерпевшего крушение вертолета в Турции

Найдено тело одного из пилотов потерпевшего крушение вертолета, занимавшегося тушением лесного пожара в турецкой провинции Измир.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Вертолет с четырьмя пилотами на борту потерпел крушение при наборе воды на дамбе Тахталы. Поиски остальных продолжаются.

К поискам привлечены бригады из10 сотрудников полиции, береговой охраны, Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) и других служб.

Кыргызские СМИ со ссылкой на посла Кыргызстана в Турции Руслана Казакбаева сообщают о том, что трое из пилотов - кыргызстанцы. Они прибыли в Турцию для работы по контракту на два месяца.

Он отметил, что одному из пилотов - Эркину Исабекову удалось вплавь добраться до берега, где его нашли спасатели. Он госпитализирован.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə helikopter qəzasında ölən pilotun meyiti tapılıb

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