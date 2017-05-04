Наибольшее число студентов-иностранцев в Турции приходится на Азербайджан

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Турции получает образование около 800 тыс. иностранцев. На конец 2016 года в образовательных учреждениях Турции обучались 795 962 гражданина зарубежных стран.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT, об этом говорится в отчете Управления по миграции при МВД Турции.

По данным отчета, только в 2016 году временное право на проживание в Турции было предоставлено 10 528 гражданам Азербайджана, 6 600 - Туркменистана, 3 803 - Афганистана.

В прошлом году временное разрешение на проживание в Турции с целью учебы было предоставлено 61 616 лицам.

Наибольшее число студентов-иностранцев пришлось на Азербайджан - 15 036, далее следуют Сирия (14 765) и Туркменистан (10 642).