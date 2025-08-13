О нас

Находящийся в СИЗО Карапетян анонсировал создание движения "По-своему"

Находящийся в СИЗО Карапетян анонсировал создание движения "По-своему" Находящийся в СИЗО глава группы компаний (ГК) "Ташир" Самвел Карапетян анонсировал создание движения "По-своему", которое станет основой для его политической силы.
В регионе
13 августа 2025 г. 15:59
Находящийся в СИЗО Карапетян анонсировал создание движения По-своему

Находящийся в СИЗО глава группы компаний (ГК) "Ташир" Самвел Карапетян анонсировал создание движения "По-своему", которое станет основой для его политической силы.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на его послание.

Карапетян отметил, что движение, которое будет вскоре представлено, сформировано вокруг конкретных идей и программ.

Он сообщил, что цель создания движения – развитие экономику, создание реальных возможностей для бизнеса, укрепление семейных и национальных ценностей, возвращение веры молодежи в будущее путем развития системы образования.

Бизнесмен напомнил, что 14 августа суд рассмотрит вопрос о продлении ему меры пресечения. По его словам, это решение продемонстрирует, есть ли в Армении правосудие.

Карапетян был арестован 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Həbsdə olan Karapetyan yeni hərəkat yaratdığını açıqlayıb

Самое читаемое

Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
6 августа 2025 г. 22:59
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi