Находящийся в СИЗО Карапетян анонсировал создание движения "По-своему"

Находящийся в СИЗО глава группы компаний (ГК) "Ташир" Самвел Карапетян анонсировал создание движения "По-своему", которое станет основой для его политической силы.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на его послание.

Карапетян отметил, что движение, которое будет вскоре представлено, сформировано вокруг конкретных идей и программ.

Он сообщил, что цель создания движения – развитие экономику, создание реальных возможностей для бизнеса, укрепление семейных и национальных ценностей, возвращение веры молодежи в будущее путем развития системы образования.

Бизнесмен напомнил, что 14 августа суд рассмотрит вопрос о продлении ему меры пресечения. По его словам, это решение продемонстрирует, есть ли в Армении правосудие.

Карапетян был арестован 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти.