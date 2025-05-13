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Находящийся в международном розыске казахстанский бизнесмен задержан в Турции

Находящийся в международном розыске казахстанский бизнесмен задержан в Турции КНБ Казахстана сообщил о задержании в Турции экс-главы Астана LRT Талгата Ардана, который был объявлен в международный розыск в сентябре 2019 года.
В регионе
13 мая 2025 г. 09:18
Находящийся в международном розыске казахстанский бизнесмен задержан в Турции

КНБ Казахстана сообщил о задержании в Турции экс-главы Астана LRT Талгата Ардана, который был объявлен в международный розыск в сентябре 2019 года.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"В текущем году КНБ установлено его точное местонахождение, после чего правоохранительными органами Турции проведено задержание в г.Анталья. 9 мая текущего года судом Анталье принято решение о депортации Т.Ардан в Казахстан и в настоящее время он содержится под стражей", - сообщил комитет.

Процесс по делу "Астана ЛРТ" начался осенью 2020 года. На скамье подсудимых оказались семь человек, которых обвиняли в хищениях на сумму 5,8 млрд тенге (свыше $11 млн). Султанбеков и Ардан были указаны организаторами преступления, но не были переданы суду, так как находятся в международном розыске.

Другие фигуранты дела получили от 7 до 10 лет лишения свободы.

В КНБ напомнили, что судом города Астаны Талгат Ардан был признан виновным по статьям 189 части 4 и 361 части 4 Уголовного кодекса и заочно осужден к 9 годам лишения свободы.

Ранее городская прокуратура заставила должников передать на баланс властей Астаны 40 объектов недвижимого имущества, в том числе: 39 нежилых помещений; земельный участок с железнодорожными путями площадью 12,8 га с целевым назначением для обслуживания объекта недвижимости асфальтобетонного завода. Общая стоимость переданных активов составила 920 млн тенге ($1,8 млн).

"На стадии реализации в пользу государства находится еще 37 объектов имущества общей стоимостью 615 млн тенге ($1,2 млн)", - сообщили в ведомстве.

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