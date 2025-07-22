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Находящийся под арестом архиепископ Галстанян подал в суд на депутатов и чиновников

Находящийся под арестом архиепископ Галстанян подал в суд на депутатов и чиновников Архиепископ Баграт Галстанян, находящийся под арестом, подал в суд за оскорбления и клевету на группу лиц.
В регионе
22 июля 2025 г. 09:48
Находящийся под арестом архиепископ Галстанян подал в суд на депутатов и чиновников

Архиепископ Баграт Галстанян, находящийся под арестом, подал в суд за оскорбления и клевету на группу лиц.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, среди них политики, чиновники, общественные деятели.

Самую крупную компенсацию священнослужитель требует от депутата Ваагна Алексаняна – 9 млн драмов (почти $23 тыс.).

У министра здравоохранения Анаит Аванесян, лидера партии "Республика" Арама Саркисяна и его однопартийцев Ани Хачатрян и Айка Саакяна – по 3 млн драмов ($7 500). В суд подано и на общественных деятелей Арутюна Мкртчяна и Степу Сафаряна.

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Версия на английском языке Archbishop Galstanyan, currently under arrest, sues deputies and officials

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