Находящегося в СИЗО Карапетяна допросили в СНБ по делу об отмывании денег

Находящийся в СИЗО бизнесмен Самвел Карапетян был допрошен в изоляторе Службы нацбезопасности Армении по делу о предполагаемом отмывании денег.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

По данным издания, допрос длился недолго. Карапетян заявил, что обвинения против него абсурдны.

Он уже трижды допрашивался в рамках разных дел.

По данным СМИ, в ближайшее время возможны новые задержания лиц, близких к Карапетяну, в том числе среди сотрудников ЗАО "Электрические сети Армении".

Карапетян был взят под стражу сроком на два месяца в июне. Его обвинили в публичных призывах к захвату власти.

Отметим, что в середине августа Антикоррупционный суд в Ереване продлил арест сроком на 2 месяца.