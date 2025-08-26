О нас

Находящегося в СИЗО Карапетяна допросили в СНБ по делу об отмывании денег

Находящегося в СИЗО Карапетяна допросили в СНБ по делу об отмывании денег Находящийся в СИЗО бизнесмен Самвел Карапетян был допрошен в изоляторе Службы нацбезопасности Армении по делу о предполагаемом отмывании денег.
В регионе
26 августа 2025 г. 09:54
Находящегося в СИЗО Карапетяна допросили в СНБ по делу об отмывании денег

Находящийся в СИЗО бизнесмен Самвел Карапетян был допрошен в изоляторе Службы нацбезопасности Армении по делу о предполагаемом отмывании денег.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

По данным издания, допрос длился недолго. Карапетян заявил, что обвинения против него абсурдны.

Он уже трижды допрашивался в рамках разных дел.

По данным СМИ, в ближайшее время возможны новые задержания лиц, близких к Карапетяну, в том числе среди сотрудников ЗАО "Электрические сети Армении".

Карапетян был взят под стражу сроком на два месяца в июне. Его обвинили в публичных призывах к захвату власти.

Отметим, что в середине августа Антикоррупционный суд в Ереване продлил арест сроком на 2 месяца.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda iş adamı Karapetyana yaxın bir sıra şəxslər həbs oluna bilər

Другие новости из категории

Армянский военнослужащий получил огнестрельное ранение
Армянский военнослужащий получил огнестрельное ранение
26 августа 2025 г. 09:33
В результате перестрелки в Турции погибли два человека
В результате перестрелки в Турции погибли два человека
26 августа 2025 г. 06:27
Фидан: Сирия вышла на новый и очень серьезный этап развития
Фидан: Сирия вышла на новый и очень серьезный этап развития
25 августа 2025 г. 23:19
С октября возобновляются прямые рейсы Тбилиси-Анкара
С октября возобновляются прямые рейсы Тбилиси-Анкара
25 августа 2025 г. 21:28
Эрдоган: Экономическое сотрудничество Турции, Азербайджана и Армении выйдет на новый этап
Эрдоган: Экономическое сотрудничество Турции, Азербайджана и Армении выйдет на новый этап
25 августа 2025 г. 20:55
Премьер Армении будет присутствовать на военном параде  в Пекине
Премьер Армении будет присутствовать на военном параде  в Пекине
25 августа 2025 г. 19:37
Глава МВД Грузии и министр нацбезопасности Израиля обсудили развитие сотрудничества
Глава МВД Грузии и министр нацбезопасности Израиля обсудили развитие сотрудничества
25 августа 2025 г. 17:54
В Армении вновь зафиксированы сбои в работе национальной платежной системы
В Армении вновь зафиксированы сбои в работе национальной платежной системы
25 августа 2025 г. 17:39
В Ереване вспыхнул пожар в цехе по производству губки
В Ереване вспыхнул пожар в цехе по производству губки
25 августа 2025 г. 17:29
Самолет Transavia, летевший в Ереван, вернулся в Париж
Самолет Transavia, летевший в Ереван, вернулся в Париж
25 августа 2025 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi