Над Воронежской областью за ночь уничтожили более 30 БПЛА

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь более 30 украинских дронов над Воронежской областью. Есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь более 30 украинских дронов над Воронежской областью. Есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.

"Пострадавших нет", - говорится в посте Гусева.

По данным с мест падения, отметил губернатор, в нескольких муниципалитетах зафиксировали незначительные повреждения инфраструктуры и жилья. По словам губернатора, в Бутурлиновском районе был поврежден частный дом и подстанция, в Советском районе была частично разрушена кровля магазина. Губернатор пообещал, что власти окажут помощь с восстановлением в кратчайшие сроки и полном объеме.

Гусев предупредил, что опасность атаки дрона пока сохраняется.