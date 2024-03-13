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Над Воронежской областью за ночь уничтожили более 30 БПЛА

Над Воронежской областью за ночь уничтожили более 30 БПЛА Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь более 30 украинских дронов над Воронежской областью. Есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья.
В регионе
13 марта 2024 г. 09:46
Над Воронежской областью за ночь уничтожили более 30 БПЛА

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь более 30 украинских дронов над Воронежской областью. Есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.

"Пострадавших нет", - говорится в посте Гусева.

По данным с мест падения, отметил губернатор, в нескольких муниципалитетах зафиксировали незначительные повреждения инфраструктуры и жилья. По словам губернатора, в Бутурлиновском районе был поврежден частный дом и подстанция, в Советском районе была частично разрушена кровля магазина. Губернатор пообещал, что власти окажут помощь с восстановлением в кратчайшие сроки и полном объеме.

Гусев предупредил, что опасность атаки дрона пока сохраняется.

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