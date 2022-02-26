Над Украиной сбит очередной российский самолет

Около полуночи в районе проведения Операции Объединенных сил Вооруженные силы Украины сбили вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Около полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 воздушных сил ВС Украины сбиты две вражеские цели - вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск. Слава украинским зениткам!", - отмечается в публикации.
Напомним, что ранее в Васильковском районе Киевской области Украины был сбит самолет Ил-76, принадлежащий также Вооруженным силам России.