Над Украиной сбит очередной российский самолет

Около полуночи в районе проведения Операции Объединенных сил Вооруженные силы Украины сбили вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

Около полуночи в районе проведения Операции Объединенных сил Вооруженные силы Украины сбили вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Около полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 воздушных сил ВС Украины сбиты две вражеские цели - вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск. Слава украинским зениткам!", - отмечается в публикации.

Напомним, что ранее в Васильковском районе Киевской области Украины был сбит самолет Ил-76, принадлежащий также Вооруженным силам России.