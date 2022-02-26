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Над Украиной сбит очередной российский самолет

Над Украиной сбит очередной российский самолет Около полуночи в районе проведения Операции Объединенных сил Вооруженные силы Украины сбили вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.
В регионе
26 февраля 2022 г. 05:07
Над Украиной сбит очередной российский самолет

Около полуночи в районе проведения Операции Объединенных сил Вооруженные силы Украины сбили вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Около полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 воздушных сил ВС Украины сбиты две вражеские цели - вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск. Слава украинским зениткам!", - отмечается в публикации.

Напомним, что ранее в Васильковском районе Киевской области Украины был сбит самолет Ил-76, принадлежащий также Вооруженным силам России.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Rusiyanın hərbi helikopterini və Su-25 hücum təyyarəsini vurub

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