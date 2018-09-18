Над Средиземным морем пропал российский самолёт с 14 военными на борту

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Российский самолёт Ил-20, на борту которого находились 14 военнослужащих, вечером 17 сентября пропал над акваторией Средиземного моря.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«Семнадцатого сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20», — говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, самолёт пропал во время атаки четырёх израильских самолётов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Также сообщается, что в то же время российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата Auvergne, который находился в данном районе.

Отмечается, что командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию в связи с потерей связи с самолётом Ил-20.