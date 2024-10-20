Над регионами России за ночь уничтожено 110 БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили над российскими регионами 110 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.
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"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов", - отметили в военном ведомстве.
Уточняется, что 43 БПЛА сбили над территорией Курской области, 27 - над территорией Липецкой области, 18 - над Орловской областью, 8 - над Нижегородской областью. Семь беспилотников уничтожили в Белгородской области, шесть - в Брянской области, один - в Московской области.