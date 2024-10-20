Над регионами России за ночь уничтожено 110 БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили над российскими регионами 110 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили над российскими регионами 110 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Как передает Report , об этом сообщила в Telegram пресс-служба Минобороны РФ.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов", - отметили в военном ведомстве.

Уточняется, что 43 БПЛА сбили над территорией Курской области, 27 - над территорией Липецкой области, 18 - над Орловской областью, 8 - над Нижегородской областью. Семь беспилотников уничтожили в Белгородской области, шесть - в Брянской области, один - в Московской области.