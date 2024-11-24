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Над регионами РФ за ночь уничтожили 34 БПЛА

Над регионами РФ за ночь уничтожили 34 БПЛА Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотника над Курской, Липецкой, Белгородской и Орловской областями.
В регионе
24 ноября 2024 г. 09:08
Над регионами РФ за ночь уничтожили 34 БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотника над Курской, Липецкой, Белгородской и Орловской областями.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Курской области уничтожены 27 БПЛА, 4 БПЛА перехвачены над территорией Липецкой области, 2 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и 1 - над территорией Орловской области", - сообщили в Минобороны.

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