Над регионами РФ за ночь уничтожили 34 БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотника над Курской, Липецкой, Белгородской и Орловской областями.

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотника над Курской, Липецкой, Белгородской и Орловской областями.

Как передает Report , об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Курской области уничтожены 27 БПЛА, 4 БПЛА перехвачены над территорией Липецкой области, 2 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и 1 - над территорией Орловской области", - сообщили в Минобороны.