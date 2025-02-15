Над регионами РФ за ночь сбили 40 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за ночь уничтожили 40 украинских беспилотников.
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Согласно информации, 17 БПЛА были сбиты над территорией Волгоградской области, 12 - над территорией Калужской, девять - над территорией Ростовской и два — над Саратовской областью.
Отметим, что в последнее время объекты энергетической инфраструктуры РФ все чаще становятся целями для беспилотников. В начале декабря атаке дронов подверглась нефтебаза в Брянске, после чего на объекте возник крупный пожар.