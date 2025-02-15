Над регионами РФ за ночь сбили 40 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за ночь уничтожили 40 украинских беспилотников.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за ночь уничтожили 40 украинских беспилотников.

Как передает Report , об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Согласно информации, 17 БПЛА были сбиты над территорией Волгоградской области, 12 - над территорией Калужской, девять - над территорией Ростовской и два — над Саратовской областью.

Отметим, что в последнее время объекты энергетической инфраструктуры РФ все чаще становятся целями для беспилотников. В начале декабря атаке дронов подверглась нефтебаза в Брянске, после чего на объекте возник крупный пожар.