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Над регионами РФ с утра были уничтожены 70 беспилотников

Над регионами РФ с утра были уничтожены 70 беспилотников Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за утро сбили 70 беспилотников над российскими регионами.
В регионе
10 ноября 2024 г. 13:21
Над регионами РФ с утра были уничтожены 70 беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за утро сбили 70 беспилотников над российскими регионами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Минобороны России.

"10 ноября в период с 07:00 до 10:00 мск (с 8:00 до 11:00 по Баку - ред.) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что почти половина из них, 34 БПЛА, были уничтожены над территорией Московской области, 14 - над Брянской, по 7 - над территориями Орловской и Калужской областей, 6 - над Курской и два - над Тульской областью.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Ukraynanın 70 pilotsuz təyyarəsini vurub

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