Над регионами РФ с утра были уничтожены 70 беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за утро сбили 70 беспилотников над российскими регионами.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за утро сбили 70 беспилотников над российскими регионами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Минобороны России.

"10 ноября в период с 07:00 до 10:00 мск (с 8:00 до 11:00 по Баку - ред.) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что почти половина из них, 34 БПЛА, были уничтожены над территорией Московской области, 14 - над Брянской, по 7 - над территориями Орловской и Калужской областей, 6 - над Курской и два - над Тульской областью.