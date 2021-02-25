Над посольством Грузии в Азербайджане приспущен флаг

"Мы чтим память героев, отдавших свои жизни за независимость Грузии в неравных боях против Красной армии"

В посольстве Грузии в Азербайджане приспущен государственный флаг.

Об этом Report сообщили в диппредставительстве.

Флаг приспущен в связи со 100-летием советской оккупации Грузии.

"Мы чтим память героев, отдавших свои жизни за независимость Грузии в неравных боях против Красной армии", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 25 февраля 1921 года Красная армия вошла в Тбилиси и свергла грузинскую Демократическую Республику. Постановлением парламента Грузии от 21 июля 2010 года 25 февраля объявлено Днем советской оккупации. Сегодня во всех государственных учреждениях Грузии приспущены государственные флаги.