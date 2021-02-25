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Над посольством Грузии в Азербайджане приспущен флаг

Над посольством Грузии в Азербайджане приспущен флаг "Мы чтим память героев, отдавших свои жизни за независимость Грузии в неравных боях против Красной армии"
В регионе
25 февраля 2021 г. 11:45
Над посольством Грузии в Азербайджане приспущен флаг

В посольстве Грузии в Азербайджане приспущен государственный флаг.

Об этом Report сообщили в диппредставительстве.

Флаг приспущен в связи со 100-летием советской оккупации Грузии.

"Мы чтим память героев, отдавших свои жизни за независимость Грузии в неравных боях против Красной армии", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 25 февраля 1921 года Красная армия вошла в Тбилиси и свергла грузинскую Демократическую Республику. Постановлением парламента Грузии от 21 июля 2010 года 25 февраля объявлено Днем советской оккупации. Сегодня во всех государственных учреждениях Грузии приспущены государственные флаги.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyində bayraq endirilib

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