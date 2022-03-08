Над Киевом ВСУ сбила два российских самолета

Над Киевом сбито два российских самолета. Украинские военные сбили вражеские воздушные суда в течение одного часа.

Над Киевом сбито два российских самолета. Украинские военные сбили вражеские воздушные суда в течение одного часа.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, первый самолет Воздушно-космических сил России был сбит над Киевом в 20:30 по местному времени.

Об этом в Facebook сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он отметил удачную работу противовоздушной обороны ВСУ.

Второй вражеский самолет был сбит в 21:20 в окрестностях Киева. Подчеркивается, что вражеский самолет был ликвидирован в воздушном бою.