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Национальная бюджетная авиакомпания Армении прекращает свою деятельность из-за проблем

Национальная бюджетная авиакомпания Армении прекращает свою деятельность из-за проблем Национальная бюджетная авиакомпания Армении Fly Arna, созданная совместно с Air Arabia Group, прекращает свою деятельность. Решение об этом будет принято до 4 декабря.
В регионе
1 декабря 2023 г. 11:39
Национальная бюджетная авиакомпания Армении прекращает свою деятельность из-за проблем

Национальная бюджетная авиакомпания Армении Fly Arna, созданная совместно с Air Arabia Group, прекращает свою деятельность. Решение об этом будет принято до 4 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Жоховурд".

Согласно информации, существует очень серьезная проблема, связанная с организационными и финансовыми вопросами компании. Глава Fly Arna Давид Папазян принимал на работу людей без соответствующей специализации, назначая на серьезные должности с высокой зарплатой.

"Все документы и очевидные нарушения были представлены премьер-министру Николу Пашиняну. Именно из-за этого возникли серьезные разногласия, и Пашинян принял решение, что будет лучше, если эта компания не станет совершать рейсов", - сообщает издание.

Отмечается, что провал этой компании также связывают с мэром Еревана Тиграном Авиняном, поскольку он был посредником в приходе компании в Армению.

Компания была создана совместно Фондом госинтересов Армении (ANIF) и Air Arabia Group. 10 декабря 2021 года компания получила государственную регистрацию от ЗАО "Армянские национальные авиалинии" и представлена под торговой маркой Flay Arna.

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Версия на английском языке Armenia’s low-cost airline ceases operations due to problems
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda aviaşirkət fəaliyyətini dayandırır

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