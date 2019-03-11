Начато следствие в связи с избиением солдата-азербайджанца грузинской армии

Ведется следствие по факту избиения солдата грузинской армии, азербайджанца Кязыма Гахраманова.

Как сообщает местное бюро Report, об этом журналистам заявил замначальника Главного управления военной полиции минобороны Грузии Ираклий Базерашвили.

По его словам, согласно предварительным расследованиям, факт требования денег у солдата не подтвердился: "Сержант, имя которого назвал солдат, категорически отвергает обвинения. Все необходимые следственные меры уже принимаются. Очень жаль, что допросить солдата пока не удалось, так как он находится в больнице в Марнеули. В случае подтверждения обвинений, всех виновных привлекут к ответственности".

Отметим, что К.Гахраманов заявил, что 9 марта был избит на глазах у сержанта в воинской части Крцаниси. По словам солдата, причина избиения была связана с отказом заплатить требуемые деньги.