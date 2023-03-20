Начался визит президента Туркменистана в Катар

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в столицу Катара Доху с официальным визитом.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в столицу Катара Доху с официальным визитом.

Как передает Report, визиту в Катаре отводится большое значение в плане комплексного партнерства со странами ближневосточного региона, богатого недрами и индустриально развитыми.

Со многими из них у Туркменистана сложились достаточно результативный диалог.

Что касается партнерства с Катаром, то только за последнее время главы двух государств совершили пять визитов. Тем не менее, обе стороны уверены, что, несмотря на достигнутые результаты, все еще имеется огромный потенциал для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия на всех уровнях – политическом, правительственном, ведомственном, и не только в торгово-экономической, но и в культурно-гуманитарной сферах.

Туркменистан и Катар успешно взаимодействуют в рамках международных организаций, чему способствует конструктивные и регулярные контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Свою лепту в укрепление туркмено-катарского диалога вносит межправительственная комиссия, проведение очередного заседания которой запланировано в текущем году в Ашхабаде.