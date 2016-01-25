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    Начался визит президента Ирана в Европу

    Хасан Рухани после Италии отправится во Францию

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани отправился с официальным визитом в Италию. 

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, главу государства сопровождает делегация, состоящая из представителей экономически-политической сферы Ирана. 

    Сообщается, что в рамках визита он встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Маттео Рензи, итальянскими бизнесменами, Папой Римским Франциском и премьер-министром Ватикана. 

    27 января Х.Рухани отправится во Францию. Ожидается его встреча с президентом Франции Франсуа Олландом, представителями правительства и бизнесменами. 

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