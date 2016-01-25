Начался визит президента Ирана в Европу

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани отправился с официальным визитом в Италию.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, главу государства сопровождает делегация, состоящая из представителей экономически-политической сферы Ирана.

Сообщается, что в рамках визита он встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Маттео Рензи, итальянскими бизнесменами, Папой Римским Франциском и премьер-министром Ватикана.

27 января Х.Рухани отправится во Францию. Ожидается его встреча с президентом Франции Франсуа Олландом, представителями правительства и бизнесменами.