Начался визит канцлера Германии в Турцию - ВИДЕО

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Во дворце Чанкая в Анкаре состоялась церемония официальной встречи федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.
Прозвучали гимны двух государств. Меркель приветствовала строй почетного караула на турецком языке.
Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу и канцлер Ангела Меркель обменялись рукопожатиями и представили друг другу членов делегации.
Вслед за этим глава турецкого правительства и канцлер Германии полюбовались достопримечательностями Анкары с балкона дворца Чанкая.
Глава турецкого правительства проинформировал Меркель о мавзолее Ататюрка, а также некоторых других строениях в Анкаре.
Далее канцлер Германии посетила мавзолей Ататюрка в Анкаре.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
Поделиться в Facebook