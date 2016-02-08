Начался визит канцлера Германии в Турцию - ВИДЕО

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Во дворце Чанкая в Анкаре состоялась церемония официальной встречи федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Прозвучали гимны двух государств. Меркель приветствовала строй почетного караула на турецком языке.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу и канцлер Ангела Меркель обменялись рукопожатиями и представили друг другу членов делегации.

Вслед за этим глава турецкого правительства и канцлер Германии полюбовались достопримечательностями Анкары с балкона дворца Чанкая.

Глава турецкого правительства проинформировал Меркель о мавзолее Ататюрка, а также некоторых других строениях в Анкаре.

Далее канцлер Германии посетила мавзолей Ататюрка в Анкаре.