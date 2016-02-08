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    Начался визит канцлера Германии в Турцию - ВИДЕО

    Во дворце Чанкая в Анкаре состоялась церемония официальной встречи федерального канцлера Германии Ангелы Меркель

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Во дворце Чанкая в Анкаре состоялась церемония официальной встречи федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

    Прозвучали гимны двух государств. Меркель приветствовала строй почетного караула на турецком языке.

    Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу и канцлер Ангела Меркель обменялись рукопожатиями и представили друг другу членов делегации.

    Вслед за этим глава турецкого правительства и канцлер Германии полюбовались достопримечательностями Анкары с балкона дворца Чанкая.

    Глава турецкого правительства проинформировал Меркель о мавзолее Ататюрка, а также некоторых других строениях в Анкаре.

    Далее канцлер Германии посетила мавзолей Ататюрка в Анкаре.

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