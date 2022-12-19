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Начался визит группы экспертов МАГАТЭ в Тегеран

Начался визит группы экспертов МАГАТЭ в Тегеран Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Тегеран в рамках расследования о происхождении частиц обогащенного урана на трех незаявленных иранских объектах.
В регионе
19 декабря 2022 г. 05:03
Начался визит группы экспертов МАГАТЭ в Тегеран

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Тегеран в рамках расследования о происхождении частиц обогащенного урана на трех незаявленных иранских объектах.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

"Делегация, состоящая из пяти представителей Международного агентства по атомной энергии, прибыла в воскресенье в Тегеран для проведения новых переговоров с Организацией по атомной энергии Ирана и Министерством иностранных дел", - говорится в сообщении.

Глава иранского атомного регулятора Мохаммад Эслами 14 декабря заявил, что представители МАГАТЭ посетят Тегеран в ближайшее время. В тот же день телеканал Al-Arabia сообщил со ссылкой на заявление официального представителя МАГАТЭ, что эксперты агентства прибудут в исламскую республику 18 декабря.

По словам представителя организации, в ходе визита стороны намерены обсудить вопросы о выполнении Ираном обязательств по гарантиям, которые предусмотрены Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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