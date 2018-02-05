Начался визит Эрдогана в Италию и Ватикан

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Италии, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган пробудет в Риме около суток. Cегодня утром он отправится на прием к папе Римскому Франциску, с которым, как он рассказал в интервью газете La Stampa, намерен обсудить статус Иерусалима.

"Иерусалим — это вопрос, касающийся не только мусульман. Мы оба (с папой — ред.) выступаем за соблюдение статус-кво и оба хотим его защищать…", — заявил Эрдоган.

По мнению президента Турции, "ни одна страна не имеет права делать односторонние шаги и игнорировать международное право по той проблеме, затрагивающей миллиарды людей".

После Ватикана Эрдоган нанесет визит президенту Италии Серджо Маттарелле. У глав двух государств запланирован совместный обед. Во второй половине дня турецкий президент встретится с премьером Италии Паоло Джентилони, а вечером отужинает в отеле с рядом итальянских предпринимателей.