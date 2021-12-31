Завершился телефонный разговор Путина и Байдена

Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина завершился.

Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина завершился.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил Белый дом.

Разговор продолжался 50 минут,.

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Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена начался в 15:35 по вашингтонскому времени (00:35, бакинское время).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг журналистам представитель Белого дома.

"Телефонная беседа президента Байдена с президентом Путиным началась в 15:35 по времени восточного побережья США", - приводит его слова пресс-пул Белого дома.