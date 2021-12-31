Завершился телефонный разговор Путина и Байдена

Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина завершился.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил Белый дом.
Разговор продолжался 50 минут,.
01:03
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена начался в 15:35 по вашингтонскому времени (00:35, бакинское время).
"Телефонная беседа президента Байдена с президентом Путиным началась в 15:35 по времени восточного побережья США", - приводит его слова пресс-пул Белого дома.