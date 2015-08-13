Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В Армении проходит суд над сбежавшей в Азербайджан армянской семьей Егише Геворкяна. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, на судебном заседании Е.Геворкян отказался от услуг защитника, мотивируя это тем, что не собирается давать показания. Его жена, Рузанна, не признала свою вину, заявив, что она не совершала инкриминируемое ей деяние. "Мне не нужен адвокат, потому что я не признаю себя виновной и не нуждаюсь в защите", – заявила она.

В марте Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело в отношении семьи Геворкян, ранее добровольно сдавшейся азербайджанской стороне, но впоследствии возвращенной в Армению.

Дело возбуждено согласно первой части статьи 329 УК РА (пересечение госграницы Армении без соответствующих документов и разрешения).

Статья предусматривает максимальное лишение свободы сроком на три года. По делу супруги Егише и Рузанна Геворкян проходят в качестве обвиняемых.

Отметим, что граждане Армении Егише, Рузанна, Альфред, Гаяне и Петрос Геворкян, которые являются членами одной семьи, перешли на азербайджанскую сторону в январе 2010 года на границе Армении и Нахчыванской Автономной Республики. В декабре 2014 года Азербайджан при посредничестве Международного Комитета Красного Креста передал семью Геворкян армянской стороне.