Начался официальный визит президента Грузии в Армению

Начался официальный визит президента Грузии Михаила Кавелашвили в Республику Армения.

Начался официальный визит президента Грузии Михаила Кавелашвили в Республику Армения.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в рамках визита президент Грузии проведет встречи на высшем уровне со своим армянским коллегой Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном.

Кавелашвили также встретится с Католикосом Всех Армян Гарегином II.

В грузинскую делегацию вошли руководитель администрации президента Кетеван Квиникадзе, замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия, первый заместитель председателя парламента Грузии Георгий Вольский, депутаты Самвел Манукян и Сумбат Кюрегян.