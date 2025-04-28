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Начался официальный визит президента Грузии в Армению

Начался официальный визит президента Грузии в Армению Начался официальный визит президента Грузии Михаила Кавелашвили в Республику Армения.
В регионе
28 апреля 2025 г. 20:14
Начался официальный визит президента Грузии в Армению

Начался официальный визит президента Грузии Михаила Кавелашвили в Республику Армения.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в рамках визита президент Грузии проведет встречи на высшем уровне со своим армянским коллегой Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном.

Кавелашвили также встретится с Католикосом Всех Армян Гарегином II.

В грузинскую делегацию вошли руководитель администрации президента Кетеван Квиникадзе, замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия, первый заместитель председателя парламента Грузии Георгий Вольский, депутаты Самвел Манукян и Сумбат Кюрегян.

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Версия на английском языке Georgian president begins official visit to Armenia
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidentinin Ermənistana rəsmi səfəri başlayıb

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