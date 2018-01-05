Начался официальный визит Реджепа Тайипа Эрдогана во Францию

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Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Начался официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во Францию.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, визит осуществляется по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

В ходе визита Р.Т.Эрдогана сопровождают супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр обороны Нуреттин Джаникли, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, председатель Исполнительного комитета и Правления "Тюрк Хава Йоллары" Илкер Айджи.

В рамках визита предусмотрена встреча президентов двух стран в формате один-на-один. Ожидается обсуждение главами государств вопросов соблюдения официальной Анкарой Европейской конвенции по правам человека, защиты свободы слова, печати, политических прав, а также соблюдения Турцией европейских ценностей.

Предусматривается также обсуждение Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эммануэлем Макроном актуальных вопросов в регионе и мире, развития отношений между двумя странами, проблемы мигрантов.