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    Начался официальный визит Реджепа Тайипа Эрдогана во Францию

    © REUTERS/ Brendan McDermid

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Начался официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во Францию.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, визит осуществляется по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

    В ходе визита Р.Т.Эрдогана сопровождают супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр обороны Нуреттин Джаникли, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, председатель Исполнительного комитета и Правления "Тюрк Хава Йоллары" Илкер Айджи.

    В рамках визита предусмотрена встреча президентов двух стран в формате  один-на-один. Ожидается обсуждение главами государств вопросов соблюдения официальной Анкарой Европейской конвенции по правам человека, защиты свободы слова, печати, политических прав, а также соблюдения Турцией европейских ценностей.

    Предусматривается также обсуждение Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эммануэлем Макроном актуальных вопросов в регионе и мире, развития отношений между двумя странами, проблемы мигрантов. 

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