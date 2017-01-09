Начался официальный визит президента Израиля в Грузию

Тбилиси. 9 января. REPORT.AZ/ Сегодня начался официальный визит в Грузию президента Израиля Реувена Ривлина.

Как сообщает грузинское бюро Report, в международном аэропорту Тбилиси главу государства Израиля и его супругу встретили официальные лица государства и правительства.

Сегодня израильский президент встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили сначала в формате один на один, затем в расширенном формате. По итогам встречи президенты сделают совместное заявление для СМИ.

После этого Р. Ривлин встретится с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.

В последний день визита, 10 января, президент Израиля возложит цветы к памятнику, воздвигнутому в память о погибших за территориальную целостность Грузии.