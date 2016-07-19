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    Премьер-министр Грузии прибыл в Турцию

    В рамках однодневного визита Квирикашвили проведет встречи с премьер-министром и председателем парламента Турции

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Начался официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Турцию, сообщает Report со ссылкой на Грузия-Online.

    Как заявил встречавший гостя министр транспорта Турции Ахмет Арслан официальная Анкара придает огромное значение визиту премьера Грузии и рассматривает его с точки зрения стабильности в регионе.

    В рамках однодневного визита Г.Квирикашвили проведет встречи с премьер-министром Бинали Йылдырымом, председателем парламента Турции Исмаилом Кахраманом. Наряду с этим состоится первая встреча Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне, по завершении которой будут подписаны соглашения о сотрудничестве между правительствами двух стран. После встречи премьеры Грузии и Турции сделают совместные заявления.

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