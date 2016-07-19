Премьер-министр Грузии прибыл в Турцию

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Начался официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Турцию, сообщает Report со ссылкой на Грузия-Online.

Как заявил встречавший гостя министр транспорта Турции Ахмет Арслан официальная Анкара придает огромное значение визиту премьера Грузии и рассматривает его с точки зрения стабильности в регионе.

В рамках однодневного визита Г.Квирикашвили проведет встречи с премьер-министром Бинали Йылдырымом, председателем парламента Турции Исмаилом Кахраманом. Наряду с этим состоится первая встреча Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне, по завершении которой будут подписаны соглашения о сотрудничестве между правительствами двух стран. После встречи премьеры Грузии и Турции сделают совместные заявления.