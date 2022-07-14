Начался государственный визит президента Туркменистана в Узбекистан

Начался двухдневный государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Республику Узбекистан.

Начался двухдневный государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Республику Узбекистан.

Как сообщает Report, в ходе визита Президенты Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудят вопросы развития взаимовыгодного туркмено-узбекского сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере.

Стороны также обменяются мнениями по вопросам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес.

По итогам переговоров на высшем уровне намечено подписание ряда двусторонних документов, призванных придать мощный импульс развитию традиционно дружественных связей между Ашхабадом и Ташкентом.