​Началось голосование для проживающих за рубежом граждан Турции

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Сегодня начался процесс голосования проживающих за рубежом более 2.8 млн. граждан Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в заявлении, распространенном Центризбиркомом Турции.

По информации, связанное с предстоящими парламентскими выборами голосование пройдет в различных странах согласно графику с 8-го по 31-ое мая.

Граждане Турции будут голосовать в Азербайджане 31 мая на трех избирательных участках.

Напомним, что выборы в Великое национальное собрание Турции пройдут 7 июня этого года.