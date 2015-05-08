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    ​Началось голосование для проживающих за рубежом граждан Турции

    Граждане Турции проголосуют в Азербайджане 31 мая в трех избирательных участках

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Сегодня начался процесс голосования проживающих за рубежом более 2.8 млн. граждан Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в заявлении, распространенном Центризбиркомом Турции.

    По информации, связанное с предстоящими парламентскими выборами голосование пройдет в различных странах согласно графику с 8-го по 31-ое мая.

    Граждане Турции будут голосовать в Азербайджане 31 мая на трех избирательных участках.

    Напомним, что выборы в Великое национальное собрание Турции пройдут 7 июня этого года. 

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