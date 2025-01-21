Началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси

В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента страны.

В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента страны.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

Досрочное голосование продлится до 25 января. В этот период вправе проголосовать избиратели, которые не смогут прийти на участки 26 января.

Во время досрочного голосования участковые комиссии будут работать с 12.00 до 19.00 без перерыва. 26 января, в основной день выборов, голосование будет проходить с 8.00 до 20.00.

Центризбирком зарегистрировал пять человек в качестве кандидатов в президенты. Борьбу за пост главы государства ведут председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, действующий президент Александр Лукашенко, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.