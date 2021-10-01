Начальника Генштаба Армении вызовут на допрос

СНБ Армении вызовет начальника Генштаба Артака Давтяна для допроса по уголовному делу в отношении бывшего министра обороны Давида Тонояна и его близкого друга Давида Галстяна. Не исключено, что ему также будет предъявлено обвинение по уголовному делу, воз

СНБ Армении вызовет начальника Генштаба Артака Давтяна для допроса по уголовному делу в отношении бывшего министра обороны Давида Тонояна и его близкого друга Давида Галстяна. Не исключено, что ему также будет предъявлено обвинение по уголовному делу, возбужденному СНБ. Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Жоговурд".

Напомним, Давид Галстян находился под арестом со 2 февраля и был освобожден 17 мая. Его обвинили в поставке Министерству обороны артиллерийских снарядов чешского производства 1977 года другого типа взамен артиллерийских снарядов 1983-86 годов, значительно уступавших по тактическим характеристикам. Товар был доставлен за подписью начальника Генштаба Артака Давтяна. Адвокат Давида Тонояна Сергей Оганесян отметил, что Давид Тоноян не принимает обвинения и не дает показаний.