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Начальник полиции Еревана принял участие в совещании глав столичных подразделений МВД СНГ

Начальник полиции Еревана принял участие в совещании глав столичных подразделений МВД СНГ Начальник полиции Еревана, генерал-майор Севан Кочарян принял участие в совещании глав столичных подразделений МВД стран СНГ.
В регионе
24 июля 2024 г. 14:11
Начальник полиции Еревана принял участие в совещании глав столичных подразделений МВД СНГ

Начальник полиции Еревана, генерал-майор Севан Кочарян принял участие в совещании глав столичных подразделений МВД стран СНГ.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МВД Армении.

Отмечается, что совещание прошло в Душанбе. В числе прочих гостей, в нем приняли участие также глава МВД Таджикистана Рахимзода Хамрон и Директор Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территориях государств СНГ Олег Коновалов.

Цель мероприятия – расширение взаимодействия столичных подразделений МВД, обмен информацией и опытом, совместное предотвращение и раскрытие преступлений.

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