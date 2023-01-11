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Начальник Генштаба ВС РФ назначен командующим объединенной группировкой войск в Украине

Начальник Генштаба ВС РФ назначен командующим объединенной группировкой войск в Украине Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов был назначен командующим объединенной группировкой войск в Украине.
В регионе
11 января 2023 г. 19:58
Начальник Генштаба ВС РФ назначен командующим объединенной группировкой войск в Украине

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов был назначен командующим объединенной группировкой войск в Украине.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны РФ.

«Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов», - заявили в ведомстве.

Его заместителями были назначены главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

В ведомстве пояснили, что назначения связаны с расширением задач в Украине, «необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск» ВС РФ, а также «повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками» российских сил.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Ukraynada hərbi əməliyyatlara komandanlığı Valeri Gerasimova tapşırıb

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