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    Начались переговоры, связанные с выдачей Турции лидера FETÖ

    Для обсуждения вопроса из США в Турцию прибыла делегация в составе 4 человек

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Начались переговоры, связанные с выдачей Турции ныне укрывающегося в США лидера террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, для обсуждения вопроса из США в Турцию прибыла делегация в составе 4 человек.

    В состав делегации вошли 3 представителя министерства юстиции США и 1 сотрудник Госдепартамента.

    Согласно информации, состоялась встреча между представителями США и ответственными лицами Главного управления международного права и внешних связей министерства юстиции Турции.

    Отметим, что официальная Анкара требует от США выдать Турции Фетхуллаха Гюлена. 

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