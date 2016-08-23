Начались переговоры, связанные с выдачей Турции лидера FETÖ

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Начались переговоры, связанные с выдачей Турции ныне укрывающегося в США лидера террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, для обсуждения вопроса из США в Турцию прибыла делегация в составе 4 человек.

В состав делегации вошли 3 представителя министерства юстиции США и 1 сотрудник Госдепартамента.

Согласно информации, состоялась встреча между представителями США и ответственными лицами Главного управления международного права и внешних связей министерства юстиции Турции.

Отметим, что официальная Анкара требует от США выдать Турции Фетхуллаха Гюлена.