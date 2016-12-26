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    Начались крупномасштабные учения иранской армии

    Учения продолжатся пять дней

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ На юге Ирана начались крупномасштабные военные учения под названием "Небесные защитники - Вилаят-2". 

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил начальник штаба противовоздушной обороны "Хатамуль-Анбия", генерал-лейтенант Фарзад Исмаили. 

    По его словам, учения на территории 496 кв. м продлятся 5 дней: "Военные учения охватят воздушные и водные границы на трех островах в Оманском море и заливе.

    Ф.Исмаили отметил, что в учениях примут участие подразделения противовоздушной обороны Гвардии стражей исламской революции, военные части, контролирующие операции морского флота, артиллерийские взводы. 

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