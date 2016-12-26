Начались крупномасштабные учения иранской армии

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ На юге Ирана начались крупномасштабные военные учения под названием "Небесные защитники - Вилаят-2".

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил начальник штаба противовоздушной обороны "Хатамуль-Анбия", генерал-лейтенант Фарзад Исмаили.

По его словам, учения на территории 496 кв. м продлятся 5 дней: "Военные учения охватят воздушные и водные границы на трех островах в Оманском море и заливе.

Ф.Исмаили отметил, что в учениях примут участие подразделения противовоздушной обороны Гвардии стражей исламской революции, военные части, контролирующие операции морского флота, артиллерийские взводы.