Начались испытания первого танка турецкого производства

Танки турецкого производства Yeni Altay готовы к испытаниям.

Танки турецкого производства Yeni Altay готовы к испытаниям.

Как сообщает Report со ссылкой на A Haber, перед началом серийного производства танк пройдет 6 тысяч испытаний.

Над производством Yeni Altay работали 450 специалистов, в том числе 250 инженеров. Серийное производство танка планируется наладить после успешных испытаний.

Yeni Altay превосходит своих конкурентов по многим характеристикам, в первую очередь благодаря своей конструкции и прочности. Танк оснащен современной 120-миллиметровой системой вооружения 55-го калибра. Военная техника способна поразить цель на расстоянии до 8 километров.

Yeni Altay обладает высокой маневренностью благодаря относительно небольшой массе.

Его сравнивают с танками Leopard, известными в мире своим высоким качеством. Танки 23 апреля были передана Вооруженным силам Турции.