Завершилась встреча президентов Турции и России - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 Сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в Китае для участия в саммите G20, провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, встреча, прошедшая в отеле Шангри в закрытом для прессы режиме, длилась около двух часов.

В преддверие встречи Эрдоган и Путин выступили перед журналистами. Глава турецкого государства напомнил о возобновлении чартерных авиарейсов между двумя странами.

«Здесь нам представится возможность продолжить обсуждение тем, начатых во время встречи в Санкт-Петербурге, а также провести переговоры по множеству очень важных, обращенных в будущее политических, экономических и региональных вопросов», - сказал Эрдоган.

По его словам, стороны также затронут вопросы в сфере энергетики. «Уверен, что шаги, предпринятые нами в этой сфере, еще более ускорят процесс», - сказал турецкий лидер.

***19:29

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в Китае для участия в саммите G20, проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, встреча началась в 19:10 по бакинскому времени.