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    Завершилась встреча президентов Турции и России - ОБНОВЛЕНО

    Встреча длилась около двух часов

    Баку. 3 Сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в Китае для участия в саммите G20, провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, встреча, прошедшая в отеле Шангри в закрытом для прессы режиме, длилась около двух часов.

    В преддверие встречи Эрдоган и Путин выступили перед журналистами. Глава турецкого государства напомнил о возобновлении чартерных авиарейсов между двумя странами.

    «Здесь нам представится возможность продолжить обсуждение тем, начатых во время встречи в Санкт-Петербурге, а также провести переговоры по множеству очень важных, обращенных в будущее политических, экономических и региональных вопросов», - сказал Эрдоган.

    По его словам, стороны также затронут вопросы в сфере энергетики. «Уверен, что шаги, предпринятые нами в этой сфере, еще более ускорят процесс», - сказал турецкий лидер.

    ***19:29

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в Китае для участия в саммите G20, проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, встреча началась в 19:10 по бакинскому времени.

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