Иран и Армения подпишут 10 меморандумов о взаимопонимании

По итогам переговоров президента Ирана Масуда Пезешкиана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване планируется подписание 10 меморандумов о взаимопонимании.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.
Премьер Армении Никол Пашинян встретил президента Ирана Масуда Пезешкиана, прибывшего в Ереван с первым официальным визитом.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Торжественная церемония встречи состоялась в резиденции премьера.
Отмечается, что затем состоится расширенное заседание с участием представителей обеих стран, после чего премьер Армении и президент Ирана выступят с заявлениями для прессы.
Пезешкиан прибыл в Армению вчера. Перед вылетом он заявил, что ключевой темой его визита в Ереван станет обсуждение транспортного коридора "Север-Юг". Он также отметил, что маршрут "Восток–Запад" может стать важной платформой для торговли.
Президент Ирана подчеркнул, что будет рассмотрен вопрос развития сотрудничества с Арменией в энергетике, транспорте, инвестициях, здравоохранении и туризме.