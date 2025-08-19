Иран и Армения подпишут 10 меморандумов о взаимопонимании

Премьер Армении Никол Пашинян встретил президента Ирана Масуда Пезешкиана, прибывшего в Ереван с первым официальным визитом.

По итогам переговоров президента Ирана Масуда Пезешкиана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване планируется подписание 10 меморандумов о взаимопонимании.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

10.18

Премьер Армении Никол Пашинян встретил президента Ирана Масуда Пезешкиана, прибывшего в Ереван с первым официальным визитом.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Торжественная церемония встречи состоялась в резиденции премьера.

Отмечается, что затем состоится расширенное заседание с участием представителей обеих стран, после чего премьер Армении и президент Ирана выступят с заявлениями для прессы.

Пезешкиан прибыл в Армению вчера. Перед вылетом он заявил, что ключевой темой его визита в Ереван станет обсуждение транспортного коридора "Север-Юг". Он также отметил, что маршрут "Восток–Запад" может стать важной платформой для торговли.

Президент Ирана подчеркнул, что будет рассмотрен вопрос развития сотрудничества с Арменией в энергетике, транспорте, инвестициях, здравоохранении и туризме.