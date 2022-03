Началась встреча между главами МИД Азербайджана и Турции

В Баку началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Report, встреча проходит в формате один на один.

В ходе нее главы МИД обсудят двустороннее сотрудничество, актуальные региональные вопросы, а также ситуацию вокруг Украины.