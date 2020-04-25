​Началась эвакуация граждан Турции из США

Правительство Турции начало эвакуацию своих граждан из США в связи с пандемией коронавируса.
Об этом собкору Report сообщил глава Федерации тюркских ассоциаций Америки (TADF) Тулга Текман.
По его словам, 24 апреля самолетами авиакомпании "Турецкие авиалинии" граждане Турции были эвакуированы из Лос-Анджлеса: “Решением президента Реджепа Тайипа Эрдогана было выделено три самолета для доставки наших граждан в Турцию в месяц Рамазан. Первый лайнер доставил 270 человек из Лос-Анджелеса, среди которых 13 детей. Следующий рейс был совершен в тот же день. Из Нью-Йорка были эвакуированы 354 наших соотечественников, среди которых 6 детей".
Отметим, что граждане Турции, эвакуированные из США, в течение 14 дней будут находиться на карантине.
Вюсаля Аббасова