​Началась эвакуация граждан Турции из США

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Правительство Турции начало эвакуацию своих граждан из США в связи с пандемией коронавируса.

Об этом собкору Report сообщил глава Федерации тюркских ассоциаций Америки (TADF) Тулга Текман.

По его словам, 24 апреля самолетами авиакомпании "Турецкие авиалинии" граждане Турции были эвакуированы из Лос-Анджлеса: “Решением президента Реджепа Тайипа Эрдогана было выделено три самолета для доставки наших граждан в Турцию в месяц Рамазан. Первый лайнер доставил 270 человек из Лос-Анджелеса, среди которых 13 детей. Следующий рейс был совершен в тот же день. Из Нью-Йорка были эвакуированы 354 наших соотечественников, среди которых 6 детей".

Отметим, что граждане Турции, эвакуированные из США, в течение 14 дней будут находиться на карантине.

Вюсаля Аббасова