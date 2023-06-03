Эрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики

3 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции.

3 июня вновь избранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции.

Как сообщает Report, таким образом он вступил в должность президента Турецкой Республики на пятилетний срок.

16:08

Началась церемония инаугурации вновь избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, церемония проходит в Великом национальном собрании Турции.

После принесения присяги Эрдоган посетит мавзолей Аныткабир, после чего состоится церемония его вступления в должность.

Затем президент Турции объявит новый состав Кабинета министров.