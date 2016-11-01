Начальники Генштабов России и Турции обсудили обстановку в Алеппо

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Переговоры начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и его турецкого коллеги Хулуси Акара прошли во вторник в Москве, они обсудили взаимодействие по урегулированию в Сирии, включая нормализацию обстановки вокруг Алеппо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает минобороны России.

"В ходе встречи продолжено обсуждение вопросов взаимодействия по урегулированию сирийского конфликта, включая вопрос нормализации обстановки вокруг города Алеппо", - говорится в сообщении ведомства.

Герасимов проинформировал своего турецкого коллегу о предпринимаемых российской стороной усилиях по улучшению гуманитарной ситуации в Алеппо. Отмечена необходимость приоритетного размежевания формирований группировки "Джебхат ан-Нусра" и "умеренной" оппозиции.